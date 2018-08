Crollo ponte Genova, cento posti letto per gli sfollati alla “ex casa delle infermiere”

Genova. Anche la “Ex Casa delle Infermiere” di proprietà di Cassa depositi e prestiti sarà a disposizione del sistema di protezione civile per ospitare le famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi di Genova grazie a un accordo con il Comune di Genova, in coordinamento con la Regione Liguria e le altre istituzioni coinvolte.

La struttura – di proprietà di CDP Immobiliare, società del Gruppo cassa depositi e prestiti – ha una superficie utile di 2.200 mq ed è suddivisa in 40 residence già arredati, in grado di accogliere oltre 100 persone. Sono già in corso tutte le attività finalizzate a garantire in tempi brevi la piena fruibilità dell’immobile, che sarà assegnato al Comune a canone di livello sociale.

“CDP è particolarmente vicina alla città di Genova – spiega in una nota – e conferma l’impegno a sostenere la crescita economica della città e del territorio ligure, in cui opera, in costante collaborazione con il Comune e con la Regione, attraverso le attività del Gruppo e delle società partecipate Fincantieri e Ansaldo Energia.

Forte la riconoscenza della città: “Per il grande tempismo di questo intervento che consentirà di dare una sistemazione in un contesto di pregio ad un numero considerevole di famiglie – sostengono il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti –. Si tratta di un aiuto davvero importante che testimonia l’ottima collaborazione delle nostre Istituzioni con Cassa Depositi e Prestiti e l’attenzione dell’Istituto per il territorio”.

Comune di Genova e Regione Liguria, ciascuno per le proprie competenze, sono già impegnati per agevolare al massimo gli interventi che saranno necessari per rendere disponibile il complesso nei tempi annunciati”.