Crollo ponte a Genova, restano ancora due feriti molto gravi

Genova. “Il paziente più grave in assoluto è un uomo, di origini rumene, che ha avuto un trauma cranico veramente importante e le sue condizioni sono molto critiche. È in coma farmacologico e abbiamo qualche dubbio sulla sua sopravvivenza. C’è poi una signora del 1943, che non era sul ponte, e che ha avuto una forte intossicazione da ossido di carbonio e, nonostante due trattamenti di camera iperbarica resta in condizioni critiche”.

Sono queste le situazioni che preoccupano di più tra quelle che, in queste ore, sono gestire dalla rete ospedaliera genovese, come spiega Angelo Gratarola, coordinatore del Diar, il dipartimento interaziendale per le emergenze, che ha fatto il punto dei feriti.

“C’è una ferita grave ancora nella terapia intensiva dell’ospedale Galliera – spiega – che è stata operata un paio di volte per un trauma addominale importante ma questa mattina è stata risvegliata e questo è un segno che le cose si stanno mettendo al meglio per lei. Poi ci sono due pazienti ricoverati in terapia intensiva, per politraumatismo, all’ospedale Villa Scassi e anche le loro condizioni sono in fase di miglioramento. Così come per la persona che ha avuto un trauma facciale e che è stata ricoverata fuori dalla terapia intensiva, in condizioni di miglioramento, che pensiamo possa essere dimessa nelle prossime giornate”.

“Per quanto riguarda i sei pazienti ricoverati al San Martino – conclude Gratarola – abbiamo un camionista di origine ceca, che ha riportato fratture costali, è in fase di miglioramento e potrà essere dimesso nei prossimi giorni. C’è poi una coppia di cittadini di origini ucraine, la donna è in buone condizioni, ricoverata in sub intensiva nel reparto di neurochirurgia, il marito è stato operato questa mattina, è già stato risvegliato e le cose dizioni sono buone. Pensiamo che questa coppia possa avere un recupero abbastanza rapido. Restano stabili le condizioni del ragazzo genovese, che era rimasto sospeso per 4 ore, ma le sue condizioni sono in continuo miglioramento.