Crollo Morandi, nuovo bus Amt gratis: collegherà via Fillak a via Fanti D’Italia

Genova. Nuovo collegamento bus gratuito tra via Fillak (Campasso) e via Fanti d’Italia (Principe). I mezzi AMT, in partenza da via Fanti d’Italia, percorrono via Buozzi, Dinegro, via di Francia, piazza Montano e via Fillak; in direzione opposta transitano per piazza Montano, via Cantore, Dinegro e via Fanti d’Italia. Il provvedimento, disposto da oggi da Comune di Genova e AMT, intende agevolare ed incentivare gli spostamenti dei cittadini con i mezzi pubblici.

“Ogni giorno lavoriamo con AMT per adeguare i servizi alle quotidiane necessità di spostamento dei cittadini, cercando di mettere nuovi tasselli alla mobilità che si disegna in Valpolcevera – sottolinea Stefano Balleari, Vicesindaco e Assessore alla Mobilità – La gratuità che abbiamo deciso anche per questo collegamento bus va nella stessa direzione. Ringrazio ancora una volta l’azienda per l’impegno che sta mettendo in questo delicato frangente e per le risposte concrete che riusciamo a dare ai cittadini e alle loro esigenze in tema di mobilità”.

Il collegamento bus tra via Fillak e via Fanti d’Italia è in vigore tutti i giorni dalle ore 5.00 alle ore 22.00 e si somma agli altri due servizi bus gratuiti già attivi in Valpolcevera e a Ponente:

▪ il servizio SP da Principe piazza Acquaverde a Sestri Ponente, via Soliman, con transito, in entrambe le direzioni, da stazione FS di Sestri Ponente e Aeroporto (terminal Arrivi);

▪ il servizio BM da Bolzaneto a Brin Metro.

Questi due servizi sono effettuati tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 20.00.

Si ricorda, inoltre, che anche la metropolitana è gratuita tutti i giorni sulla tratta da Brin a Dinegro. Il servizio diurno della metro da oggi è esteso dalle 5.00 alle 21.30, dal lunedì al sabato, sull’intera rete da Brin a Brignole. Questo invece il servizio notturno:

▪ da domenica a giovedì, dalle ore 21.30 alle ore 5, è attivo il collegamento tra Brin e Dinegro, dalle ore 5 riprende il normale servizio diurno;

▪ venerdì e sabato servizio attivo da Brin a Brignole fino all’una di notte e dall’una alle 5.00 collegamento tra Brin e Dinegro. Dalle ore 5 riprende il normale servizio diurno.