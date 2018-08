Genova. “Le polemiche? Non mi fanno arrabbiare, mi fanno venire proprio uno sc-ciuppon de futta”. Disappointment, direbbe Marco Bucci in altre circostanze, parlando degli scontri presunti o reali in merito alla serie di partite su ponti Morandi. Una citazione goviana che significa “attacco d’ira” e che fa il paio con il più istituzionale comunicato diramato in mattinata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Testa bassa e lavorare.

A mezzogiorno il sindaco ha effettuato una breve visita al container in zona Ikea trasformato in cucina da campo, poi il pranzo nel capannone, allestito a mensa, assieme ai soccorritori. Anche il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune Sergio Gambino ha visitato il campo base di Anpas, che le pubbliche assistenze genovesi hanno allestito, immediatamente dopo il crollo del ponte.

Un tendone con la cucina che, tra pranzo e cena, serve circa 600 pasti al giorno, trasportati anche nei centri civici dove sono presenti gli sfollati. “Dalle primissime ore, subito dopo il crollo, abbiamo avuto circa 800 presenze di volontari – spiega uno dei coordinatori, Patrik Balza, referente anche per la Croce d’Oro di Sciarborasca – con i quali abbiamo allestito questo punto di assistenza per la popolazione e i soccorritori. Qui, oltre alla cucina, forniamo assistenza sanitaria ma anche supporto psicologico. Qui si sono alternati un centinaio di mezzi, di soccorso che di Potezione Civile, compresi quelli che hanno operato nelle operazioni di monitoraggio durante l’allerta di sabato”.

“Dobbiamo trovare il modo per abbattere il ponte nel più breve tempo possibile e che la commissione di inchiesta abbia a disposizione tutto quello ne serve per fare il proprio lavoro dobbiamo raggiungere i due obiettivi contemporaneamente e questo si può fare”, dice Bucci, a margine della visita e chiede una soluzione giusta per bilanciare le esigenze della magistratura e quelle della ricostruzione. Il nodo cruciale, ovviamente, resta quello dei tempi. “Mi aspetto sempre il massimo – spiega – ma credo che tutti lavorino per tenere i tempi più brevi possibili e non ho l’impressione che qualcuno voglia rallentare. Il procuratore deve fare il suo lavoro e, allo stesso tempo, il nostro obiettivo è ricostruire il più in fretta possibile per la città”.

Intanto, nelle ultime ore, è stata fatta la seconda ordinanza sulla sicurezza: “Che consente ad Ansaldo – spiega il sindaco – di poter lavorare anche sulla palazzina. Ora aspetto di vedere la commissione tecnica, che sarà nominata dal commissario Toti, per stabilire le dimensioni della zona rossa cercando di facilitare le aziende e fare in modo che le persone possano rientrare e recuperare le proprie cose”. Per il sindaco. Bucci, infatti, questa è una delle priorità, anche se non è semplicissimo trovare una soluzione rapida. “Questa è una cosa che vorrei potessimo fare subito ma ci sono le esigenze di incolumità che dobbiamo rispettare”.

Infine sulla ricostruzione di ponte Morandi, ancora il sindaco Bucci: “A me interessa che lo faccia chi è capace a farlo, con alta qualità e poco tempo, non mi interessa chi lo fa ma chiederò ufficialmente a nome della città altissima qualità e tempi brevi”. Una cosa è certa: dovrà essere costruito al più presto, senza badare a spese. “Tempi brevi vuol dire – spiega – che tra un anno potremmo vedere l’ossatura, se non addirittura il ponte fatto. Non parlo di costi perché dovrà pagare qualcun altro, e a me non interessa, anche se costasse tantissimo A me interessano l’alta qualità e i tempi brevi”.