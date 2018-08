Crollo Morandi, il rammarico dei comitati: “Non abbiamo insistito abbastanza, ma avevamo ragione”

Genova. “A un certo punto ci hanno anche detto che gli strali lavoravano al contrario”. L’intervento di Mimma Certo, all’incontro organizzato dall’università di Genova per fare il punto sul gruppo di lavoro che si metterà al servizio della città lascia tutti senza parole. A dire queste cose, infatti, erano stati i tecnici di autostrade, spiega, durante una seduta pubblica.

“Esiste il file audio della seduta di commissione monotematica del 18 luglio – continua Mimma – e quella è una prova di quanto avevamo denunciato da anni”. I residenti della zona, Mimma abitava in Via Porro, da tempo chiedevano chiarezza anche perché ormai erano anni che dal ponte cadeva “un po’ di tutto nei cortili e nelle case”.

Oggi, dopo la tragedia, resta solo un forte rammarico per non essere riusciti a intervenire in tempo. “Forse non siamo stati sufficientemente incisivi con le autorità – conclude – questo oggi forse ci rimproveriamo. Perché i comitati vengono sempre visti come i rompiscatole ma, purtroppo, avevamo ragione”.