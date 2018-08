Crollo Morandi, il procuratore Cozzi: “Stato molto grave anche del moncone ovest” e smentisce ci siano 10 possibili indagati

Genova. “Che ci siano dieci o dodici nominativi pronti a essere iscritti nel registro degli indagati non corrisponde a verità”, il procuratore di Genova Francesco Cozzi, nel punto con la stampa di oggi, ha smentito le indiscrezioni pubblicate da alcuni siti e quotidiani. “Chiederei a tutti gli organi di informazione grande attenzione – continua Cozzi – bisogna essere molto cauti nell’abbinare una possibile responsabilità con una effettiva responsabilità”.

In questa fase, ha spiegato ancora il procuratore capo dell’inchiesta per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti, “sono stati incaricati da un lato i consulenti tecnici. per accertare i possibili responsabili del disastro, e dall’altro ci sono le indagini delegate, a guardia di finanza, polizia stradale e squadra mobile, per acquisire documenti foto e video, testimoni e documenti contrattuali”.

Ieri le fiamme gialle hanno acquisito nelle sedi di Autostrade alcune documentazioni che Cozzi definisce “rilevanti”.

Accertato, conferma il capo del pool di magistrati che indagano sul crollo di ponte Morandi, il cattivo stato – “molto grave” dice – della struttura. “E non solo il moncone che pende sulle case, ma anche la parte non strallata, ossia il moncone ovest”.

Alla domanda se sia vero che è stato acquisito un video che riprende esattamente il momento del crollo e il distacco di un tirante, uno strallo, dal pilone, Cozzi si limita ad affermare: “Non posso rispondere”.

Cozzi, inoltre, risponde alla domanda sul valore per le indagini di una presenza, o meno, alla adunanza del Cta del 1 febbraio 2018, quello della relazione tecnica in cui furono evidenziate delle problematiche agli stralli del ponte, pur in un contesto di “stato complessivo discreto”: “Certamente utile, si dovrà valutarsene il significato, della presenza e di quello che è stato rilevato in quella presenza”.