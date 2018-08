Crollo Morandi, anche la Ferrari ricorda Genova. La livrea dedicata per il Gp del Belgio

Genova. La solidarietà arriva veloce, anzi, velocissima. Per la prossima gara di Formula 1, le rosse Ferrari correranno con un piccolo tributo alla città di Genova e ai morti e feriti del Morandi.

A comunicarlo con un tweet la stessa scuderia Ferrari, in cui si vede la foto della livrea delle monoposto dedicate alla tragedia che ha colpito la nostra città.

Il prossimo Gran Premio si correrà domenica 26 agosto in Belgio, giorno in cui anche il calcio italiano ricorderà il dramma che sta vivendo la città, ma anche il paese intero, con una simbolo speciale indossato sulle maglie dei giocatori.

In ricordo delle vittime del crollo del ponte di #Genova Remembering the victims of the Genoa motorway bridge pic.twitter.com/50f9eYI0At

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 24 agosto 2018