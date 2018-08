Genova. E’ stata la settimana più lunga della nostra vita. Alle 11e36 del 14 agosto – era martedì scorso e c’era un cielo nerissimo – il ponte Morandi è crollato portando con sé 43 vite. Uomini, donne e bambini. Una Spoon River di lavoratori, amici, famiglie in vacanza, che stavano viaggiando su quello che i genovesi chiamavano il “ponte di Brooklyn”. O semplicemente la “A”.

E’ stata una settimana lunghissima eppure veloce durante la quale ci sono persone – parliamo di chi è stato impegnato nei soccorsi e nelle ricerche, e ora nella messa in sicurezza dei detriti e della zona rossa – che non si sono fermate mai. Hanno dato, e stanno dando tutto, per la popolazione e per la città, in una lotta impari, ma che si può vincere, contro il tempo e la massa delle macerie.

Non si sono fermate neppure le polemiche, quelle tra governo e Autostrade. Polemiche di cui la città, e ci sentiamo di scrivere “dai cittadini alla politica locale”, forse farebbe a meno. Quello che serve ora non è un colpevole – non ancora, per lo meno – ma soluzioni. Soluzioni per fare ripartire Genova nell’emergenza, e poi farla volare più in alto di prima. Per evitare quello che tutti temiamo, di essere dimenticati, di affondare in una crisi economica, culturale e di immagine che la Superba non si merita. Dopo G8, alluvioni, torre piloti anche il concetto di resilienza inizia a starci davvero troppo stretto.

E’ stata la lunga settimana della solidarietà, dei riflettori di tutto il mondo accesi sulla città, dell’impegno per chi ha perso la casa e i punti di riferimento quotidiani.

E’ stata la settimana in cui abbiamo capito che non basterà qualche video a fare luce su quanto accaduto. Anzi. Si apriranno a Genova un’inchiesta e poi un processo che potrebbero essere ricordati fra i più importanti nella storia del nostro Paese.

Perché il crollo del Ponte Morandi è un evento storico. E come tutti gli eventi storici ai quali ci rendiamo conto di aver partecipato, più o meno indirettamente, ci siamo chiesti: dove eravamo quando è caduto il ponte?

Queste 43 persone erano sul ponte, o c’erano sotto. E hanno perso la vita. Inchieste, risarcimenti, ricostruzioni non le riporteranno al mondo.

Cristian Cecala, Dawna Cecala e la figlia Kristal, di 9 anni, di Oleggio (Novara).

Mirko Vicini e Bruno Casagrande, operai Amiu

Alessandro Campora, addetto Aster

Marian Rosca, camionista romeno e il collega Anatoli Malai

Andrea Vittone, la moglie Claudia Possetti, i figli della donna Manuele e Camilla di 16 e 12 anni, di Pinerolo.

La famiglia Robbiano, Roberto, il figlio Samuele, 8 anni, e la madre Ersilia Piccinino, di Campomorone (Ge)

Andrea Cerulli, portuale

Elisa Bozzo, di Busalla

Francesco Bello, di Serra’ Ricco’

Alberto Fanfani, fiorentino, e la fidanzata Marta Danisi, infermiera siciliana

Stella Boccia, 24 anni, toscana, e il fidanzato Carlos Jesus Erazo Truji, 27 anni peruviano.

I quattro amici di Torre del Greco: Giovanni Battiloro, Antonio Stanzione, Gerardo Esposito e Matteo Bertonati, tutti sui 30 anni

Giorgio Donaggio, campione di trial di Toirano

Giovanna Bottaro, di Novi Ligure

Vincenzo Licata, siciliano

Luigi Matti Altadonna, 35 anni, padre di 4 figli

Angela Zerilli, dipendente della Regione Lombardia

Gennaro Sarnataro, nato a Volla (Napoli)

Alessandro Robotti, di Alessandria,

Le giovani vittime francesi: Axelle Place, Nathan Gusman, Melissa Artus e William Pouza

Juan Ruben Figueroa Carrasco, cileno

Cileni anche Leyla Nora Rivera Castillo e Juan Carlos Pastenes 64 anni.

Due i morti albanesi: Admir Bokrina e Marius Djerri, colleghi per una ditta di pulizie

Il colombiano Henry Diaz Henao, studente di ingegneria