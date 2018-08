Genova. E’ crollato ponte Morandi, il viadotto che attraversa la Valpolcevera della autostrada A10. Il disastro è accaduto poco dopo le 11,30.

Al momento non si hanno dati e notizie certe, ma le prime indiscrezioni parlano di diverse decine, forse un centinaio, di vittime e moltissimi feriti. Ma è ancora tutto da confermare. Pare ci siano persone intrappolate sotto le macerie.

La parte crollata è quella che passa sopra il tratto industriale e fluviale della Val Polcevera, ma ancora non ci sono i dettagli. Tutta la macchina del soccorso è ovviamente attivata: l’autostrada è chiusa e la viabilità urbane e autostradale è in tilt. Tutti i pronto soccorsi della città sono stati liberati e attivati per rispondere alla tragedia.

Agg. ore 13.05 – L’Ordine degli Infermieri di Genova ha diramato un appello a tutti gli infermieri a recarsi immediatamente nell’ospedale in cui lavorano, per poter far fronte all’emergenza e incrementare il personale.

Agg. ore 12.55 – “Le immagini che arrivano da Genova sono terrificanti. Il crollo del ponte Morandi è una tragedia di proporzioni immani e prego che non ci siano vittime. Sto cercando di raggiungere la mia città e sto seguendo passo passo le operazioni di soccorso in contatto con i ministri Toninelli e Di Maio. Chiunque sia sul posto dia notizie”. Lo scrive, su Facebook, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.

