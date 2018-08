Crolla il ponte Morandi ma per l’infotraffico di Radio1 va tutto bene

Genova. Il servizio pubblico Rai dimentica la tragedia di Genova. Almeno così è accaduto durante l’infotraffico di Rai Radio 1 delle 17e30.

All’interno di uno speciale sul crollo di ponte Morandi, prima e dopo le interviste a ospiti ed esperti, la parentesi di infotraffico ha parlato sì della A10 Genova Ventimiglia, ma solo per ricordare le code tra Bordighera e il confine di Stato.

Nessun riferimento alla Liguria tagliata in due e al’infrastruttura che non c’è più. Ricordiamo che l’infotraffico può essere utile non solo a chi è già sintonizzato su un canale ma va in onda automaticamente su molti modelli di autoradio per fornire le informazioni in tempo reale.