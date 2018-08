Cristiano Ronaldo indossa la maglietta “Genova nel cuore” per ricordare la tragedia di Ponte Morandi

Genova. Cristiano Ronaldo ha indossato la maglia “Genova nel cuore” oggi alle 18 in occasione della partita contro la Lazio allo Stadium di Torino. Un modo per manifestare la sua solidarietà a Genova e alle vittime del crollo di ponte Morandi, come voluto dalla Lega di serie A che ha istituito anche un fondo destinato ai bisogni della popolazione genovese.

“E’ stato un bellissimo segnale di vicinanza a Genova da parte di un grande campione e di tutto il mondo del calcio – ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Oltre a Ronaldo, Genoa, Sampdoria e tutte le squadre di Serie A sono pronte a scendere in campo con la maglietta “Genova nel cuore” e ad attivare un fondo di solidarietà per la popolazione genovese”.

“Un modo per testimoniare la vicinanza per quanto accaduto il 14 agosto con il crollo di Ponte Morandi ma soprattutto un modo per dire che Genova è nel cuore di tutti – continua Toti – perché è una città meravigliosa, che si è piegata ma non si è spezzata, ed è pronta ad accogliere a braccia aperte coloro che vorranno visitarla”.