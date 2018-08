Corso Quadrio, durante una lite stacca dito con un morso. Polizia arresta donna

Genova. Ieri, nel primo pomeriggio, i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. transitando in corso Quadrio, hanno notato un autobus fermo fuori dalla regolare area di fermata e accanto, a pochi metri, due donne che si stavano picchiando selvaggiamente.

Immediatamente gli agenti sono intervenuti per dividerle accorgendosi che una delle due perdeva molto sangue da un dito. La stessa, una nigeriana di 34 anni, gridando dal dolore ha riferito che la contendente, una connazionale di 31 anni, le aveva appena staccato un pezzo di dito con un morso.

La donna è stata prontamente trasportata presso l’ospedale Galliera dove è stata medicata con una prognosi di 30 giorni, mentre l’autrice dell’aggressione è stata arrestata per lesioni personali aggravate nonché denunciata per il reato di minacce. Sarà sottoposta a rito per direttissima nella mattinata odierna.