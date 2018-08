Genova. Un centinaio di podisti genovesi hanno risposto alla chiamata: appuntamento in piazza De Ferrari per un allenamento collettiv, direzione Certosa, il quartiere simbolo della tragedia del Morandi.

Ed per questo che si chiama “Corri per Fillak”: una corsa a passo libero per portare “di corsa” una vicinanza simbolica, e una concreta.

L’obbiettivo è quello di raccogliere fondi per l’associazione Il Pollicino della società operaia cattolica di Certosa che in questi giorni ha iniziato a raccogliere aiuti per i cittadini sfollati e in particolare per i bambini di via Porro e via Fillak.

“Il tutto per non dimenticare la gente che ha perso la vita, che ha perso una casa e sopratutto ricordarsi che su quel ponte avremmo potuto esserci noi una delle tante volte che ci siamo passati. Vivi, Ama, Corri”, si legge sulla pagina dell’appuntamento. Al traguardo una bella colazione rigenerante offerta dagli organizzatori ai partecipanti