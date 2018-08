“Corri per via Fillak”, da Ferrari al porto antico i runner genovesi si allenano insieme per solidarietà

Genova. Sarà una delle ultime domeniche “libere” per gli appassionati di podismo, il 26 agosto, e quindi alcuni imprenditori genovesi, corridori per passione, hanno scelto di organizzare l’appuntamento – manco a dirlo – con velocità.

Si chiama Corri per via Fillak l’allenamento collettivo in programma domenica 26 agosto, dalle 9 alle 11 circa, con partenza da piazza De Ferrari e in direzione del porto antico. Una corsa a passo libero, aperta a tutti, alla fine della quale ci sarà spazio per una piccola colazione offerta dagli organizzatori. Questo il link all’evento creato su Facebook.

L’obbiettivo è quello di raccogliere fondi per l’associazione San Bartolomeo di Certosa che in questi giorni ha iniziato a raccogliere aiuti per i cittadini sfollati e in particolare per i bambini di via Porro e via Fillak.

“Pensavamo a un evento per un gruppo di appassionati – spiega Felice Zingarelli, titolare della Trattoria Rosmarino e podista, organizzatore insieme a un socio e al presidente del gruppo Zena Runners – ma ci accorgiamo che sta avendo un’enorme risposta, cercheremo di gestire il tutto al meglio, sarebbe importante, in tal senso, che chi partecipa ce lo comunichi ai numeri che abbiamo lasciato su Facebook”.

“Il tutto per non dimenticare la gente che ha perso la vita , che ha perso una casa e sopratutto ricordarsi che su quel ponte avremmo potuto esserci noi una delle tante volte che ci siamo passati. Vivi, Ama,Corri”, si legge sulla pagina dell’appuntamento.

A questo punto ci si domanda anche che fine farà il progetto della maratona genovese che, il prossimo 4 dicembre, avrebbe dovuto attraversare anche il lungo argine Polcevera, in via Perlasca, proprio sulla strada interrotta dal crollo del ponte.