Coppia di genovesi coinvolta in un incidente in Albania, morta la moglie

Genova. Una donna di 64 anni, genovese, di nome Maria Sedda, è morta quest’oggi in un incidente stradale avvenuto a Sarande, una località balneare nell’estremo sud dell’Albania.

Lo comunica la polizia albanese. Nell’incidente ferito gravemente anche il marito della vittima, Giuseppe Sciutto, 65 anni.

Entrambi, in Albania per le vacanze, erano a bordo di uno scooter noleggiato quando, nel traffico di Saranda, si sono scontrati con un’auto che procedeva in corsia di sorpasso.