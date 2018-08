Coppa Italia, la formula: Genova e Bogliasco ospitano gironi della prima fase

Genova. È stata resa nota la normativa della Coppa Italia maschile che alzerà il sipario sulla stagione 2018/2019.

Prima fase in programma venerdì 21 e sabato 22 settembre. Regolamento: tre gironi da quattro squadre, si gioca a Genova, Roma e Bogliasco, e accedono alla final eight, per la quale sono già qualificate Pro Recco e AN Brescia, le prime due classificate di ciascun raggruppamento. Si terrà dall’8 al 10 marzo in sede ancora da stabilire.

Prima fase

Girone A (a Genova): SC Quinto, Nuoto Catania, CN Posillipo, Sport Management

Girone B (a Roma): Roma Nuoto, Lazio Nuoto, RN Florentia, CC Ortigia

Girone C (a Bogliasco): Bogliasco 1951, RN Savona, CC Napoli, Pallanuoto Trieste

Final eight

Regolamento. Due gironi da quattro squadre composti in funzione della prima fase. Formula con quarti di finale, semifinali e finali con incontri a eliminazione diretta.

Girone D: Pro Recco, 1ª girone A, 1ª girone C, 2ª girone B

Girone E: AN Brescia, 1ª girone B, 2ª girone C, 2ª girone A

Quarti di finale – venerdì 8 marzo

(QF1) Pro Recco-2ª girone A

(QF2) AN Brescia-2ª girone B

(QF3) 1ª girone A-2ª girone C

(QF4) 1ª girone C-1ª girone B

Semifinali – sabato 9 marzo

(SF1) Vincente QF1-Vincente QF4

(SF2) Vincente QF2-Vincente QF3

Finali – domenica 10 marzo

3°/4° posto

Perdente SF1-Perdente SF2

1°/2° posto

Vincente SF1-Vincente SF2