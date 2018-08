Coppa Italia, esordio convincente dell’Entella: 3 a 0 al Siena

Chiavari. Esordio ufficiale positivo per l’Entella, che nella partita valevole per il secondo turno della Coppa Italia ha battuto in maniera convincente, 3 a 0, la Rubur Siena, squadra ancora in bilico tra Serie B e Serie C. Nel prossimo turno i chiavaresi affronteranno in casa la Salernitana, domenica 12 agosto.

La cronaca. Roberto Boscaglia schiera un 4-3-1-2 con Paroni; Cleur, Pellizzer, Benedetti, Belli; Eramo, Di Paola, Currarino; Mota Carvalho; Petrovic, Ardizzone.

A disposizione ci sono Borra, Siaulys, Nagy, Zucchetti, Zigrossi, Puntoriere, Gerli, Ardizzone, Icardi, Baraye, Gatto.

Michele Mignani presenta la Robur Siena con Nardi, Brumat, Lomolino, Arrigoni, Romagnoli, Rossi, Guberti, Bulevardi, Cianci; Cristiani, Neglia.

In panchina siedono Comparini, Nassi, Cecconi, Solini, Bonechi, Perri, Sensitivi, Fontana, Cefariello.

Arbitra Fabio Piscopo (Imperia), assistito da Christian Rossi (La Spezia) e Marcello Rossi (Novara); quarto uomo Matteo Gariglio (Pinerolo).

Al 6° buona percussione di Mota Carvalho che crossa bene costringendo la difesa del Siena ad un affannoso salvataggio in angolo. Al 12° contropiede ospite con Cianci che mette al centro per Cristiani anticipato in angolo da Benedetti. Al 13° viene ammonito Romagnoli.

I chiavaresi attaccano: al 17° gran tiro di Di Paola dalla lunga distanza di poco a lato dell’incrocio dei pali toscano.

Al 19° Entella in vantaggio: cross di Petrovic sul secondo palo per Currarino che rimette a centro area dove Belli, da vero centravanti, stoppa e rovescia imparabilmente alle spalle di Nardi.

Al 25° corner pericoloso per il Siena con Cianci che tutto solo sul secondo palo non trova la porta da pochi passi.

L’Entella insiste: al 27° gran diagonale di Di Paola che chiama Nardi alla deviazione in angolo, non concesso dalla terrna arbitrale. Al 32° cross di Belli dalla destra e sul secondo palo precisa incornata di Petrovic che batte ancora Nardi: 2 a 0.

Al 35° il secondo ammonito: Rossi. Al 38° strappa applausi l’Entella che prima con Petrovic e poi con una bella azione personale di Mota Carvalho sfiora il terzo gol.

Al 39° cartellino giallo per Belli. Si va al riposo sul 2 a 0, dopo un primo tempo ben giocato dall’Entella che rischia poco e mantiene costantemente il pallino del gioco pur con qualche sbavatura difensiva.

Nel secondo tempo l’Entella continua a fare la partita. Al 4° devastante discesa di Mota Carvalho che mette al centro per Petrovic, la cui conclusione a botta sicura incoccia la caviglia di un difensore toscano e termina in angolo.

Al 15° il 3 a 0: Punizione di Di Paola dai venti metri a filo d’erba che si insacca nell’angolino alla sinistra di Nardi.

Al 17° entra Icardi per Nizzetto; al 29° Gatto per Petrovic. Al 30° colpo di testa pericoloso di Rossi su azione da corner, ma Paroni è attento e blocca a centro porta.

Al 33° Gerli prende il posto di Di Paola. Al 39° palla da Gatto a Icardi a Mota Carvalho con la conclusione di quest’ultimo che deviata termina sull’esterno della rete.

L’arbitro concede tre minuti di recupero, nei quali non accade nulla di rilevante. L’Entella guadagna l’accesso al terzo turno di Tim Cup al termine di una partita mai in discussione con un evidente divario tecnico e a tratti anche fisico tra le squadre in campo. Entella manovriera con buone trame e spunti pericolosi in attacco dove Petrovic e Mota Carvalho hanno ben lottato.

Alla vigilia della partita, era stata resa nota la numerazione delle maglie. Eccola: 1 Paroni, 2 Nagy, 3 Zucchetti, 4 Belli, 5 Zigrossi, 6 Crimi, 7 Mota Carvalho, 8 Troiano, 9 La Mantia, 10 Nizzetto, 11 Currarino, 12 Massolo, 13 Benedetti, 14 Puntoriere, 15 Pellizzer, 16 Gerli, 17 Ardizzone, 18 Petrovic, 19 Di Paola, 20 Diaw, 21 Luppi, 22 Borra, 23 Paolucci, 24 Icardi, 25 Vianni, 26 Di Cosmo, 27 Eramo, 28 Baraye, 30 Cleur, 31 Ovidijus, 32 Gatto.