Commerciante 25enne di via Della Maddalena arrestata per spaccio

Genova. Negoziante genovese di 25 anni arrestata in flagranza di reato per spaccio di droga. La giovane genovese, titolare di un negozio in via Della Maddalena, è stata sorpresa dai carabinieri.

Stava cedendo una dose di eroina a un cliente di 33 anni (genovese) in cambio di 80 euro. A seguito di perquisizione personale veniva trovata in possesso di ulteriori 2 grammi di eroina e del provento dell’attività illecita.

Una successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione e presso l’attività commerciale della predetta in via della Maddalena 64, consentivano di rinvenire 16 grammi di hashish, 40 grammi di eroina, quasi 1000 euro e materiali per il confezionamento e consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività veniva identificata e denunciata a piede libero in concorso la madre della ragazza.

Arrestata, è in custodia presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo.