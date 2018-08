Clochard trovato morto sul Bracco: il corpo coperto da un telo, si cerca l’amica

Genova. Giallo nei boschi del levante: il cadavere di un uomo di 58 anni è stati ritrovato ieri sul Bracco nell’entroterra di Sestri levante. Si tratta di un clochard, Adria Yovanica.

Il corpo dell’uomo era coperto da un telo a sua volta coperto con una testiera di un letto.

Il ritrovamento è stato fatto dai carabinieri in seguito alle segnalazioni di alcuni abitanti della zona a causa dell’odore. La morte dell’uomo risalirebbe a un mese fa circa e il cadavere, anche a causa del caldo, è in forse stato di decomposizione. L’uomo era noto nella zona per girare in bicicletta insieme a una donna: si portavano appresso i loro averi in un carrellino e si appoggiavano ad alcuni ruderi della zona. Nessuna traccia della donna né della sua bicicletta: i carabinieri la stanno cercando per ricostruire cosa possa essere accaduto

Il sostituto procuratore Paola Calleri ha aperto un fascicolo per atti relativi. Secondo il primo esame effettuato dal medico legale Alessandro Bonsignore sul cadavere non si sarebbero segni evidenti di fratture, ma appunto lo stato del corpo rende difficile l’esame esterno.