Genova. Incidente nella notte poco prima delle 3 a Cicagna in Valfontanabuona. Per cause ancora da accertare un ragazzo di vent’anni è finito con l’auto giù nel torrente nei pressi del ponte di Cicagna.

Sul posto la croce rossa di Cicagna e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada.

Il ragazzo ha fatto un volo di circa 10 metri ma è rimasto praticamente illeso.