Centro storico, altri due arresti e tre denunce per spaccio

Genova. Non si ferma dopo l’operazione Labirinto due l’attenzione della polizia nei confronti dello spaccio soprattutto in centro storico.

Durante questo fine settimana sono stati arrestati un senegalese di 31 anni ed un gambiano di 19 entrambi richiedenti asilo e denunciati due senegalesi di 32 e 19 anni e un algerino 40enne.

Il senegalese arrestato in Via Prè è stato sorpreso mentre estraeva dalla bocca due bustine di cocaina di 1,15 gr. e le cedeva in cambio di un pc portatile.

Il gambiano di 19 anni, che i poliziotti delle volanti volevano controllare per i suoi movimenti sospetti, ha tentato di scappare e, quando è stato bloccato, ha iniziato a scalciare e a colpire gli agenti. Nel suo marsupio è stato trovato un involucro contenente 20,61 gr. di cannabis e negli slip altre 22 confezioni pronte per lo smercio contenenti 20,91 gr. complessivi di cannabis. E’ stato arrestato in vico del Duca, oltre che per lo spaccio anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Saranno giudicati entrambi nella mattinata odierna con rito direttissimo.

Ai due senegalesi denunciati in stato di libertà per spaccio sono stati sequestrati 6,83 gr. di cannabis in via del Campo, mentre all’algerino 40enne sono stati sequestrati 6,48 gr. di sostanza derivante dalla canapa.