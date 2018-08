Carige, per il rinnovo del Cda finora presentate solo le liste Coop e Malacalza

Genova. Scade domenica il tempo utile per chi vorrà presentare le liste dei candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Carige. La banca rende noto che in data odierna le liste sono le seguenti.

La lista a essere presentata, in data 23 agosto 2018, è stata quella del socio Malacalza Investimenti, titolare di una partecipazione pari al 23,9586% del capitale sociale corrispondente a n. 13.240.925.465 azioni ordinarie.

Il giorno successivo è stata presentata la lista presentata dei soci Coop Liguria, titolare di una partecipazione pari allo 0,44% del capitale sociale corrispondente a n. 244.389.800 azioni ordinarie, e Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., titolare di una partecipazione pari all’1,36% del capitale sociale, corrispondente a n. 751.656.632 azioni ordinarie.

La suddetta documentazione è resa disponibile presso la sede sociale della Banca, sul sito internet www.gruppocarige.it (al link Governance/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e con le altre modalità normativamente previste.

La riunione che determinerà il nuovo Cda è fissata con l’assemblea del 20 settembre. Secondo indiscrezioni si attendono una lista di Giuseppe Mincione e dell’imprenditore Volpi.