Carige, Francesca Balzani anticipa l’uscita dal consiglio di amministrazione

Milano. Il consigliere di amministrazione di Banca Carige, Francesca Balzani, ha anticipato a ieri l’effetto delle dimissioni presentate lo scorso 6 luglio e che avrebbero dovuto avere effetto dall’assemblea che, a settembre, provvederà a nominare il sostituto dell’ex presidente Giuseppe Tesauro, anch’egli dimissionario.

Balzani, uno dei quattro consiglieri dimissionari in polemica con la gestione del ceo Paolo Fiorentino, ha motivato la sua decisione “ribadendo – si legge in una nota di Carige – le divergenze insorte in merito alla governance della Banca”.

Da settimane si stanno celebrando scontri e addii nel cda dell’istituto di credito genovese. In ballo, su questi fatti, anche l’inchiesta della procura di Genova,