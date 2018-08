Carcere di Marassi, tenta il suicidio due volte, salvato dalla polizia penitenziaria

Genova. Un detenuto che ha tentato il suicidio per due volte è stato salvato ieri dalla polizia penitenziaria nel Carcere Marassi di Genova. I fatti sono accaduti intorno alle 18 e, in un secondo momento, alle 19.

Il detenuto, un marocchino di 24 anni, E.K., all’interno del centro clinico, è stato salvato in extremis dal soffocamento per impiccagione. Il giovane detenuto marocchino, al primo piano della 4^ sezione, già sottoposto a grande sorveglianza, ha tentato di impiccarsi con una corda ricavata dalle lenzuola del letto, legata alle sbarre della finestra del bagno.

L’uomo è stato salvato dagli agenti della penitenziaria per ben 2 volte, mentre erano già evidenti i primi segni del soffocamento.

A darne comunicazione è il segretario regionale della Uil Pa Penitenziari Liguria Fabio Pagani, che ricorda gli allarmi già lanciati per le condizioni di sovraffollamento delle strutture Liguri e la grave carenza degli organici della Polizia Penitenziaria e degli addetti ai compiti amministrativi e trattamentali: “Tra luglio e agosto a Marassi abbiamo dovuto registrare un suicidio e tre tentati suicidi, alla Spezia si sono suicidati due detenuti nel giro di pochi giorni”.

La Uil Pa Penitenziari ricorda come in questo 2018 siano già diciotto i detenuti morti per suicidio in cella in Italia, che i tentativi di suicidio assommino a poco meno di centocinquanta e che numerosissimi sono i gesti di autolesionismo e molte le risse.

Proprio due giorni fa uno dei pusher arrestati dopo il blitz delle forze dell’ordine nel centro storico, un senegalese di 30 anni, era riuscito a impiccarsi usando una cintura.

“Questa deriva di morte e violenza verso se stessi o verso altri, che si afferma nelle carceri – dice Pagani – è una diretta conseguenza dell’impossibilità ad articolare percorsi di recupero, rieducazione e risocializzazione. Il personale di polizia penitenziaria deve fare i classici salti mortali per garantire servizi sempre al di sotto dei livelli minimi di sicurezza”.