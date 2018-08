Canate di Marsiglia, incendio e rissa nel borgo disabitato

Genova. Intervento molto particolare per i vigili del fuoco di Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri, la sala operativa ha ricevuto la segnalazione dell’incendio di un tetto a Canate di Marsiglia, piccolo borgo di poche case nell’entroterra Ligure.

Dato che la zona è raggiungibile solo dopo un lungo cammino di circa un’ora e mezza, il comando ha optato per l’invio della squadra sul posto con l’ausilio dell’elicottero Drago 59. Con i pompieri anche il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Liguria. Giunti sul posto i pompieri hanno trovato il tetto di una casa, che doveva essere disabitata, in fiamme.

Inoltre chi vi viveva, era ferita dopo una colluttazione col vicino che è stato preso in custodia dai carabinieri di Bargagli e doveva essere trasportata al pronto soccorso. In accordo con il medico sul posto si è optato per attendere il mattino e provvedere con il trasporto in elicottero, concordava il rischio del trasporto via terra nel bosco anche il Soccorso Alpino presente.

La notte, la squadra di Genova Est è stata invitata a dare il cambio, facendosi così quasi due ore di sentiero impervio al buio. Il tetto della casa è andato completamente distrutto ma l’incendio è stato spento con le poche risorse d’acqua presenti sul postp. Questa mattina i pompieri e la donna ferita sono stati imbarcati sul elicottero e portati dai mezzi per i VF e all’ospedale per la signora.