Campomorone, autista Atp aggredita e minacciata da un passeggero

Genova. Ennesimo episodio di aggressione ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico. A farne le spese questa volta una autista dell’Atp. E’ successo ieri mattina sulla linea H nel tratto tra Campomorone e Pontedecimo. A denunciare l’episodio il sindacato Usb.

L’autista è stata pesantemente insultata e minacciata da una persona in evidente stato di alterazione. L aggressione, per fortuna solo verbale ma con pesanti e costanti minacce di passare, andata avanti per diversi minuti nel silenzio dei numerosi passeggeri presenti, e interrotta solo dalla prontezza di spirito dell’autista che, incrociata una pattuglia di carabinieri, ha richiamato la loro attenzione facendoli intervenire dopo aver fermato il mezzo.

L’autista causa dello stress ha dovuto poi recarsi al Pronto soccorso. “Non si tratta peraltro del primo episodio – spiega Maurizio Rimassa dell’Usb – visto che l’aggressore è ben noto e già altre colleghe e colleghi sono g stati oggetto di minacce, peraltro spesso indirizzate anche ai passeggeri”.

Per il sindacato di base “il fatto di ieri ripropone per l’ennesima volta il tema della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori , sempre più potenziale bersaglio di aggressioni ; peraltro sul mezzo su cui è avvenuto il fatto la postazione dell’autista è particolarmente esposta e pressochè inesistenti le protezioni”.

“Nonostante il ripetersi sempre più frequente di questi episodi e le denunce da parte sindacati- ricorda Rimassa – nei fatti non si registrano interventi concreti per risolvere questi gravi problemi analogamente a quanto avviene per tutto quello che concerne la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro”.