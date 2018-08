Campo Ligure, anziano non fa rientro a casa. Ricerche in corso

Genova. Da ieri pomeriggio sono in corso le ricerche di un ottantenne che non ha fatto rientro presso la sua casa di Campo Ligure.

L’uomo, allontanatosi in mattinata da casa per fare “due passi”, come riportato dai famigliari, non ha dato più informazioni di sè, ed è attualmente disperso.

Sul posto si è attivata la macchina del soccorso: Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino con un’unità cinofila, sono in campo per ritrovare l’anziano, insieme a carabinieri e i volontari di Protezione Civile. Le operazioni di ricerca sono andate avanti tutta la notte e proseguiranno tutto il giorno