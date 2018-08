Camogli, uccide la moglie e poi si spara. Prima del suicidio la telefonata al figlio

Genova. Tragica mattinata per Camogli, dove un uomo ha ucciso la moglie per poi suicidarsi a sua volta.

E’ successo verso le 9,30 di questa mattina: l’uomo, un famoso commerciate del settore ittico, e, secondo le prime indiscrezione ex assessore del Comune di Camogli, ha sparato alla moglie, per poi telefonare al figlio per raccontargli cosa stava succedendo. Terminata la telefonata il suicidio.

Il fatto è avvenuto in via Rosselli dove la coppia, lui 77enne e lei 70enne, vivevano. Sul posto i Carabinieri di Santa Margherita, oltre che i medici del 118. Ancora ignote le cause del tragico gesto.