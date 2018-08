Camion di frutta e verdura, maxi multa e merce sequestrata donata al campo base di ponte Morandi

Genova. Nel pomeriggio di martedì gli agenti del reparto vivibilità e decoro unitamente della polizia locale insieme a personale del primo distretto, sono intervenuti in via Pacinotti, tra Sampierdarena e Cornigliano, dove hanno provveduto a sanzionare per commercio su area pubblica privo di autorizzazione un venditore abusivo di frutta e verdura.

Il venditore è stato sanzionato per violazione dell’ articolo 55 comma 1della legge regione Liguria 1 del 2007, per cui è previsto il pagamento in misura ridotta di 5.000 euro.

Gli operatori hanno inoltre provveduto al sequestro amministrativo delle merci e delle attrezzature di vendita come previsto dalla vigente normativa.

Oltre alla bilancia e altri utensili sono stati sequestrati 1.450 chili di pomodori, uva, meloni, pesche, pere e angurie, che sono stati devoluti alla comunità di San Benedetto al Porto. Una parte dei prodotti è stata poi offerta dalla comunità alla mensa del campo base dei soccorsi per l’emergenza del ponte Morandi.