Calendari, risultati e classifiche: al via la nuova stagione dei campionati a squadre

La stagione 2018/2019 sta per prendere il via. Per il settimo anno consecutivo, sulle nostre pagine, sarà possibile consultare tutti i risultati e le classifiche delle principali squadre savonesi e genovesi, seguite nel dettaglio da Ivgsport.it e da Genova24sport.it.

Una raccolta di dati sempre più ricca, con un numero di campionati più ampio, per offrire ai lettori una panoramica ancor più completa.

Siamo ancora nel pieno dell’estate, ma alcuni calendari sono già stati redatti.

Sulla pagina http://classifiche.ivg.it/ troviamo il grande calcio, con Genoa e Sampdoria in Serie A.

Nella pallavolo ci sono il Cus Genova ai nastri di partenza della Serie B maschile, mentre Iglina Albisola, Olympia, Serteco e Normac AVB saranno le compagini liguri nel girone A della Serie B2 femminile.

Nel basket per il secondo anno vivremo un campionato di livello nazionale, grazie alla Cestistica Savonese in Serie A2 femminile.

Nellapallanuoto sono Pro Recco, Savona, Bogliasco e Quinto a garantire la presenza della Liguria in Serie A1 maschile, mentre Rapallo e Bogliasco giocheranno in Serie A1 femminile.

Ilrugby vede Cus Genova e Pro Recco affrontare la Serie A, mentre l’Amatori Genova sarà ai nastri di partenza della Serie B.

Si conferma forte la presenza ligure nel tennistavolo nazionale, con squadre in Serie A1 femminile, Serie A2 maschile, Serie A2 femminile, Serie B femminile, Serie B2 e Serie C1, girone G e girone H.

Nelle prossime settimane saranno compilati i calendari di tutti i campionati minori delle prime squadre di calcio, pallavolo, basket, pallanuoto, hockey prato, rugby e calcio a 5.