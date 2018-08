Caldo, ulteriore aggravamento su Genova: il ministero della Salute estende la massima allerta fino a sabato

Genova. Il ministero della Salute ha diramato il nuovo bollettino per le ondate di calore: a Genova è prevista la permanenza di una condizione di allerta massima (livello 3, rossa) fino a sabato 5 agosto.

In una nota, il centro di competenza per la prevenzione dei danni da calore di Regione Liguria sottolinea che “le condizioni bioclimatiche delle prime ore di oggi sono indicative di un ulteriore aggravamento della isola di calore urbano che si è installata orma da 5 giorni su Genova.

La situazione pertanto obbliga ad una stretta sorveglianza clinica dei soggetti ospiti delle strutture”, ricordando l’importanza di predisporre “misure di prevenzione, un attento monitoraggio ed un pronto intervento per prevenire la maggior parte degli eventi negativi dovuti ad ondate di calore in un ambiente tutelato, come gli istituti che erogano assistenza socio-sanitaria”.

Le strutture sociali e sanitarie sono tenute ad attivare “tutte le misure indispensabili per prevenire eventuali danni da calore: la climatizzazione nelle aree degenziali o almeno nelle sale di socializzazione e ristoro e nelle palestre regolando la temperatura intorno ai 24 gradi; in caso di climatizzazione limitate alle aree di socializzazione e palestre, far trascorre agli ospiti delle strutture almeno 8 ore diurne nelle aree climatizzate; monitorare lo stato di idratazione degli ospiti, garantendone una correzione tempestiva in caso di necessità; richiamare il personale sui segni che possono indicare un colpo di calore, attivando i protocolli di intervento; ricordare che le persone affette da deterioramento cognitivo sono particolarmente suscettibili ai danni da calore, sia perché non manifestano i segni della disidratazione, sia perché spesso in trattamento con antipsicotici che per l’attività anticolinergica riducono la sudorazione provocando ipertermie maligne; per lo stesso motivo considerare con attenzione la somministrazione per via generale di farmaci ad attività anticolinergica”.