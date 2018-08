Genova. Caldo, sole e temporali pomeridiani provocati da una blanda depressione in quota sul Mediterraneo centro-occidentale, quella che provoca fenomeni di instabilità. Ecco quindi, anche per oggi e i prossimi giorni, le previsioni del centro meteo Limet. Nel frattempo, sul fronte caldo, il ministero della Salute piazza su Genova un bollino giallo – livello medio di attenzione – fino a domani.

Oggi, martedì 21 agosto, al mattino sereno o poco nuvoloso per velature o nubi medio alte in transito. Dalle ore centrali sviluppo di cumuli sull’Appennino con qualche rovescio o temporale più probabile sulle Alpi Liguri e Val Fontanabuona. Non si esclude qualche sconfinamento costiero sul Genovesato. Sul resto della costa passaggi nuvolosi provenienti dalle zone interne. In serata sereno ovunque. Venti moderati da nord. Mare calmo. Temperature stazionarie, con caldo torrido lungo la costa. Saranno comprese tra 27 e 35 gradi (nell’interno tra 17 e 35).

Domani, mercoledì 22 agosto, sereno al mattino. Consueti cumuli pomeridiani in Appennino nelle ore centrali con qualche rovescio o temporale sempre più probabile su Alpi Liguri, Aveto e Trebbia. Non si esclude qualche rapido sconfinamento sui settori costieri adiacenti, altrove permane generalmente sereno o al più poco nuvoloso. Sereno ovunque in serata. Venti deboli settentrionali. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Giovedì 23 agosto possibili temporali solo nelle zone interne. Più stabile lungo la costa.