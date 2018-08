Boom di richieste per il bando sul commercio a Sampierdarena, il Comune aumenta i fondi a disposizione

Genova. Il Comune di Genova ha deciso di implementare le risorse originariamente stanziate per il miglioramento del commercio a Sampierdarena – pari a 100 mila euro -, di ulteriori 75 mila euro, portando il budget complessivo a 175 mila.

Si sono conclusi infatti i lavori della commissione di valutazione che, attraverso l’analisi formale e di merito, ha approvato le 20 domande di partecipazione al bando comunale riservato alle attività commerciali e artigianali di Sampierdarena e San Teodoro, scaduto il 1 giugno.

Il bando aveva l’obiettivo di agevolare la riqualificazione delle attività esistenti e radicate sul territorio del Municipio 2 attraverso la presentazione di progetti per migliorare l’estetica esterna, le attrezzature, gli arredi, i siti web, le opere murarie ecc. In questa logica venivano escluse specifiche tipologie di attività: tra queste, ad esempio, phone center, internet point, sexy shop, money transfert, lavanderie a gettone, i cosiddetti “minimarket”.

“L’alto numero di domande nonché di richieste di finanziamento – sottolinea l’assessore al commercio Paola Bordilli – ci permette di affermare come il bando, nato dall’ascolto delle esigenze del territorio, sia stato il risultato di un buon lavoro svolto dall’assessorato e dagli uffici. Il successo di richieste rappresenta un segnale molto incoraggiante per un territorio che dimostra vitalità e voglia di mettere in campo tutte le energie positive di cui è in possesso”.