Bolzaneto: si schianta in moto contro un palo, grave centauro

Genova. Grave incidente stradale nella notte nella zona di Bolzaneto. Un uomo sui 50 anni è andato a finire contro un palo mentre era alla guida della sua moto. E’ successo in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, non lontano dalla zona commerciale sulla sponda destra del torrente Polcevera,

I fatti sono avvenuti attorno all’una. Soccorso dall’automedica del 118 e dai militi di una pubblica assistenza, l’uomo è stato poi portato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Le indagini sull’esatta dinamica dell’incidente sono state affidate alla sezione infortunistica della polizia locale.