Bollettino medico dei feriti di Ponte Morandi. Condizioni in lento miglioramento

Genova. Ecco l’aggiornamento sulle condizioni di salute dei feriti ancora in cura presso gli ospedali genovesi dopo il crollo di Ponte Morandi. Sussistono delle situazioni che necessitano di nuovi interventi ed altre in lento ma progressivo miglioramento.

Gianluca Ardini rimane in osservazione in attesa di probabile trasferimento alle Cure Intermedie. Le sue condizioni sono in miglioramento.

Eugeniu Babin è stato sottoposto a nuovo intervento neurochirurgico in data 21/08. Domani verrà trasferito per la riabilitazione in fisioterapia.

Natalya Yelina, compagna di Babin, verrà trasferita anche lei domani per la riabilitazione in fisioterapia.

Camilla Scabini, paziente del 1994 di Serra Riccò, ha riportato frattura di bacino e di mano, trauma toracico con pneumotorace. Vigile, orientata e collaborante, domani sarà sottoposta ad intervento chirurgico ortopedico.

Al Villa Scassi due feriti ancora ricoverati. Per entrambi si segnala un miglioramento delle condizioni generali.

Nel dettaglio i pazienti ad oggi presenti sono:

• Una donna, genovese, del 1959, ricoverata in Unità di Crisi

• Un uomo, del 1984, precedentemente ricoverato in Terapia intensiva, trasferito ieri nel reparto di Ortopedia

È inoltre sempre attiva, per entrambi i pazienti, la consulenza specialistica psicologica da parte di psichiatri appositamente formati.