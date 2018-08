Bogliasco, chiusa per lavori la piscina Gianni Vassallo

Bogliasco. Il Bogliasco 1951 comunica che per tutto il mese di agosto l’intera struttura della piscina Gianni Vassallo resterà chiusa per consentire i lavori di ordinaria amministrazione in vista della nuova stagione.

Dal 3 settembre chiunque necessiterà di informazioni e chiarimenti potrà rivolgersi alla segreteria chiamando lo 0100798900.

“Certi della vostra comprensione, ci scusiamo anticipatamente per l’eventuale disagio arrecato” scrive la società in un comunicato.