Genova. Torniamo al rifugio Sherwood in Val Bisagno per l’appuntamento quotidiano con la rubrica #portamiacasa. Rubrica che si interrompe per alcune settimane estive, anche per permettere a canili e associazioni di seguire i casi di abbandono che – purtroppo – si verificano con maggiore frequenza in questo periodo dell’anno.

Ma la possibilità di adottare dei cercafamiglia prosegue senza sosta ed ecco quindi le protagoniste di oggi.

Bimba e Birba cercano casa! Sono due bellissime cucciole di 3 mesi originarie di Eboli. La mamma è una cagnolina randagia del Sud, grazie al premuroso e grande lavoro che le volontarie svolgono quotidianamente è stata accudita e due cucciole sono state portate a Genova in cerca di casa. Sono dolcissime, molto affettuose e giocherellone! Amano dare tanti bacini e i loro giochini, dividono la casa in cui sono in stallo con altri cani e gatti con cui vanno molto d’accordo! Cercano una famiglia che possa dare loro l’amore che meritano e che abbia voglia di un cane dolce e affettuoso. Condividiamo e aiutiamo queste cucciole a trovare casa!

Per info: 3454087138