Beppe Gambetta omaggia De André, sagre per tutti i gusti e nasi all’insù a guardare le stelle cadenti

Genova. Ancora tante e imperdibili sagre, poi appuntamenti sotto le stelle e musica nel secondo fine settimana di agosto.

Cominciamo dal buon cibo. Alla Gaiazza di Ceranesi, sabato e domenica, l’appuntamento con la sagra dei pansoti, giunta all’ottava edizione e organizzata per la festa patronale della Beata Vergine Assunta. Pansoti a non finire con diversi sughi di accompagnamento (sugo di noci, burro e salvia, crema al castelmagno, pistacchio), tante altre specialità, giochi di gruppo, pesca di beneficenza, musica e ballo. Per info: 346 0115010.

Dal 10 al 15 agosto invece, a Bavari, c’è la sagra dei ravioli. L’evento in via Madonnetta di Bavari. Serate con gastronomia tipica locale e orchestra. Apertura stand gastronomici alle 19.30. Gli amanti dei ravioli possono fare qualche chilometro in più è spingersi fino a Casoni d’Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto, Genova) dove torna il weekend culinario. Si parte sabato 11 con la Sagra di Casun sutta a Penna con stand gastronomici dalle 19 e serata danzante. Il giorno seguente, domenica 12 agosto, è in programma la settima Serata del Raviolo, dalle ore 19, con musica dal vivo.

A San Lorenzo in Chiale, sulle alture di Voltri, in Val Cerusa, fino a domenica 12 agosto si svolge la festa patronale. Oltre al cibo ci sarà anche la possibilità di effettuare una marcia non competitiva. La festa di San Lorenzo è stata la prima ad utilizzare il marchio Ecofesta. Tutte le sere si potranno gustare le Pizzette di Chiale, semplici o condite con pomodoro e formaggio, panissa fritta, bistecche e salsiccia.

Anche a Vescina di Avegno, nell’entroterra del levante, appuntamento con la Festa di San Lorenzo, sabato e domenica. Stand gastronomici con trofie, ravioli, focaccia al formaggio, asado, pollo, spiedini. Disponibile la pista da ballo.

A Crocefieschi torna invece Old Wild Cruxe, una festa in stile western in programma sabato 12. Cibo e musica a tema: hamburger, tortillas, minestroni e asado, salamini, fagioli alla messicana e tanto altro. Dj-set e balli e animazione con The Wanted & Country Fever.

A Savignone, sabato, c’è Invexendo, una festa animata da artisti di strada e con piatti tipici. Spettacoli di musica e giocoleria e specialità come testaroli, buridda, cozze, cuculli e altro ancora.

Se la notte di San Lorenzo è passata per tutto il week end – nuvole permettendo – sono tanti gli appuntamenti per chi vuole esprimere un desiderio guardando le stelle. All’Osservatorio Astronomico del Righi c’è la Notte delle stelle cadenti. Si parte alle 21.30 con le osservazioni al telescopio dei pianeti Giove e Saturno e le proiezioni all’interno delle due cupole di Planetario ubicate nei pressi dell’Osservatorio. Sabato 11 agosto, è in programma anche Il Cielo sopra la Madonna della Guardia, a 804 metri di altezza, sulle pendici del Monte Figogna con l’Associazione Ligure Astrofili Polaris ci sono osservazioni astronomiche gratuite dalle 22 per ammirare stelle cadenti, Pianeti e cielo profondo con i telescopi messi gratuitamente a disposizione del pubblico e con spiegazioni di esperti. Per chi vuole fare una passeggiata sotto le stelle sabato 11 agosto parte l’escursione notturna da Sestri levante a punta Manara con Trekkinginliguria

Per quanto riguarda gli appuntamenti musicali, l’appuntamento con la chitarra acustica diretto e condotto da Beppe Gambetta in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure giunge quest’anno alla quarta edizione. Si parte sabato 11 agosto il duo di Max De Bernardi e Veronica Sbergia con un programma coinvolgente e divertente suonato su chitarre differenti, basato sul revival di “vintage” blues e jazz delle origini, con canzoni accompagnate da ukulele e chitarre “slide”, ritmi incalzanti e grande virtuosismo. Domenica 12 agosto sarà la volta di un rinomato duo della scena inglese: Chris Newman alla chitarra e Máire Ní Chathasaigh all’arpa celtica. Beppe Gambetta, che condurrà e apparirà in tutte tre le serate del Summit, è l’ideatore del programma di lunedì 13 agosto, in coppia con il contrabbassista Riccardo Barbera. Il concerto di lunedì è un viaggio speciale nella musica di Fabrizio de Andrè

A Genova questo fine settimana arriva il Sea Stories Festival, primo festival teatrale e musicale dedicato al mare nel contesto più magico di Genova: l’isole delle Chiatte. Si rafforza così l’incontro e la collaborazione con Porto Antico S.p.A. e la sua rassegna “Estate Spettacolo 2018”, ricca di grandi artisti. Sabato 11 agosto “Marinai, briganti e pescatori” con Bacci Del Buono, Chiara Giacobbe, Carlo Dellepiane, Marco Ferretti, Mattia Ciuffardi e Marcello Milanese. Bacci Del Buono racconterà storie di mare e semplici dicerie popolari racchiuse in un spettacolo davvero unico ed originale.

A Rapallo infine torna il Beer’Art’Rock Summer Festival , evento organizzato dall’associazione culturale-musicale Nero Events in collaborazione con il Comune di Rapallo. Appuntamento per domenica 12 e lunedì 13 agosto 2018, nel piazzale degli Alpini (vicino all’uscito dell’autostrada).

Per tutti gli altri appuntamenti consultate la nostra agenda eventi.