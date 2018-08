Genova. Incidente stradale questa mattina a Bavari, in Val Bisagno. Un autobus Amt della linea 584 è uscito di strada per motivi ancora da accertare.

Secondo le prime informazioni e testimonianze, il conducente avrebbe sterzato all’improvviso per evitare un’auto che arrivava in senso contrario. Prima per evitare la vettura, e poi per evitare il muro, la manovra che avrebbe portato il mezzo pubblico sul ciglio della strada dove poi è caduto.

Ferito, ma sembra in maniera non grave il conducente, che è stato trasportato in codice giallo in ospedale al San Martino. Il mezzo pubblico, al momento dell’incidente, non trasportava passeggeri.

Sul posto i vigili del fuoco, anche con un’autogru, per rimuovere il bus. L’altra auto coinvolta, ha raccontato una testimone, non si è fermata per prestare soccorso.