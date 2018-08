Banca Carige: il cda perde un altro pezzo, si dimette Queirolo

Genova. Anche Ilaria Queirolo si è dimessa dal consiglio di amministrazione e dal comitato di remunerazione di Banca Carige. Le dimissioni, consegnate oggi, hanno effetto immediato. Queirolo è docente di diritto internazionale e dell’Unione Europea del dipartimento di Scienze politiche. Le dimissioni seguono quelle, anticipate, di Vittorio Malacalza e Francesca Balzani.

Queirolo era un amministratore indipendente e non esecutivo, non era destinataria di deleghe, per quanto a conoscenza della Società, non risulta titolare di azioni della Società stessa e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica.

La Banca prende atto delle dimissioni e ringrazia la consigliera Queirolo per l’attività svolta.