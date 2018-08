Autostrade, una domenica di partenze intelligenti. Nessuna coda per il contro esodo

Genova. Lo sappiamo tutti, dire che c’è coda in autostrada per il rientro dalla riviere, spesso è una finta notizia, vista la frequenza praticamente scientifica. Ed è per questo motivo che l’assenza di criticità viarie nella domenica più da bollino rosso dell’anno è una vera notizia.

Ieri, infatti, sulle autostrade liguri sono stati praticamente nulli i disagi legati al traffico di rientro: nessuna coda agli svincoli per le autostrade “del nord” e insignificanti rallentamenti ai caselli cittadini.

Eppure doveva essere tosta: ultima domenica di agosto, si veniva da settimana vacanziera, con il mix partita che poteva essere detonante. Ma evidentemente o un contagio di “partenzite intelligente”, o meno “foresti” sulle nostre strada. Per alcuni entrambe potrebbero essere buone notizie