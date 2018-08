Autostrade, si continua a pagare. Ai caselli genovesi la beffa del pedaggio

Aggiornamento ore 11,30: Società Autostrade, nel corso della mattinata, ha aggiornato il sistema di calcolo di pagamento, rendendo quindi gratuite le tratte in questione. Ecco l’articolo

Genova. “Da lunedì ai caselli genovesi non si pagherà il pedaggio per le tratte urbane, da Bolzaneto a Ovest e da Pra’ a Sestri”. Oggi è lunedì e ai caselli il pedaggio è rimasto invariato.

Lo segnala a Genova24 un lettore, lettore che questa mattina ha percorso per interezza il tratto urbano dell’A7, trovandosi a dover pagare il pedaggio. Come sempre, come un lunedì mattina qualsiasi.

Secondo le prime testimonianze pare che non sia arrivata comunicazione aziendale in merito al personale sul posto, che si trova quindi senza possibilità di gestire la “promessa” arrivata dai vertici di Aspi sabato scorso.

“Ho chiesto spiegazioni al casello – ci racconta un Gianluca Diana – per capire come fare a non pagare il pedaggio, ma dal risponditore mi è stato detto che loro, i casellanti, non hanno avuto nessuna informazione in merito, e che devo pagare”.

Con ogni probabilità l’esenzione del pagamento potrebbe arrivare in modalità rimborso, attraverso il versamento della somma spesa o attraverso buoni di consumo sulla stessa rete autostradale. Ne consegue che per precauzione è meglio richiedere lo scontrino, da conservare per un (eventuale) rimborso futuro.