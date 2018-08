Autostrade, due mezzi in fiamme nelle ultime ore tra Genova e il Tigullio: code e disagi

Genova. Due veicoli in fiamme questo pomeriggio sulle autostrade liguri. Il primo intervento dei vigili del fuoco è stato sul raccordo che unisce l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia alla A7 Genova – Milano.

Il rogo ha raggiunto anche le sterpaglie vicine e i pompieri hanno lavorato per circa un’ora per domare l’incendio.

In A12, tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio di incendio su un tir. Le fiamme sono state spente immediatamente ma si sono formate code di un chilometro per le operazioni.

In entrambi i casi non ci sono stati feriti.