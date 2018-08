Autostrade, dalle 11 tratte urbane gratuite. Possibili i rimborsi per pedaggi pagati dal 14 agosto

Genova. Dopo le prime ore di confusione, arriva la comunicazione ufficiale e l’aggiornamento del sistema di calcolo: dalle 11 di questa mattina le tratte urbane dell’A10 e A7 non si pagano.

Nel dettaglio tutti i percorsi tra Bolzaneto e Genova Ovest, Prà, Pegli e Aeroporto, non sono più calcolati al casello. A comunicarlo la stessa società Autostrade in comunicato stampa. Ovviamente siamo andati a verificare immediatamente: ed è confermato che alla consegna del ticket di ingresso il calcolo da risultato zero, e le sbarre si alzano.

Notizie anche in merito a rimborsi per chi ha viaggiato sulle medesime tratte a partire dal 14 agosto, giorno della tragedia. Aspi comunica che: con una semplice dichiarazione (recandosi presso i Punto Blu di Genova Ovest e Genova Sampierdarena, oppure scrivendo a info@autostrade.it) coloro che hanno pagato il pedaggio sulle stesse tratte a partire dal 14

agosto potranno chiederne il rimborso.

Ai possessori di Telepass i transiti a partire dal 14 agosto sulle tratte in questione non verranno fatturati.