Asili nido, su rette e pagamento delle convenzioni dal parte del Comune il Pd chiede l’accesso agli atti

Genova. Non si arrende alle dichiarazioni della giunta Bucci e va avanti, il gruppo consiliare del Pd, che ha fatto domanda di accesso agli atti per visionare le convenzioni comunali per il servizio asili nido.

“Nel frattempo – scrive Cristina Lodi, la capogruppo dei Dem a Tursi – è confermato quanto denunciato dal Partito Democratico, solo da oggi sono state convocate le strutture accreditate per firmare le convenzioni e ad oggi non è stato versato un euro da gennaio 2018, ma i bambini genovesi hanno per fortuna ricevuto il servizio non pagato dal Comune”.

“Sulle dichiarazioni dell’assessore su un tema così delicato – continua Lodi – il gruppo consiliare valuterà il da farsi. Rimane la grave difficoltà degli enti che hanno erogato il servizio da gennaio senza le quote di compartecipazione, alcuni dei quali nella impossibilità di continuare a pagare i dipendenti qualora non arrivassero velocemente le quote dovute da gennaio. Prendiamo atto che, grazie alla nostra denuncia, comunque l’assessore si è attivata sul tema”.