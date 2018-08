Arenzano, Aurelia chiusa al traffico a causa della forte pioggia. Traffico deviato in A10

Genova. Ad Arenzano è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 1 “Aurelia”, in corrispondenza del km 547.7, in località Pizzo di Arenzano a causa delle forti piogge, secondo le procedure concordate con tutti gli enti coinvolti.

Diversi i disagi per il traffico sulla viabilità urbana: il traffico è deviato sull’Autostrada A10 (Autostrada dei Fiori) in entrambe le direzioni.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.