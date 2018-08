Aperta la partita della messa in sicurezza, Toti: “Del Morandi non resterà neppure un guard rail”

Genova. “C’è una questione di tempi, di modalità su cui i tecnici hanno più voce della politica. Ma la politica ha già detto chiaramente che di quel ponte non resterà su neanche un guard rail, né dell’ala di levante, né di quella di ponente. Quel ponte sarà, nelle debite maniere e nei tempi che spero siano rapidi e in totale sicurezza per i cittadini, completamente smantellato”. Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, che è anche commissario per l’emergenza, nel punto stampa di oggi pomeriggio in Regione.

“I costi sono certamente a carico di Autostrade – ha sottolineato Toti – è il concessionario della tratta ed è l’unico interlocutore citato e autorizzato come tale per i lavori su quella tratta nell’ordinanza di protezione civile. Il commissario di protezione civile si rivolge alla società perché, fino a quando i percorsi scelti dal governo non arriveranno ad una definizione, se vi arriveranno, il concessionario è detentore di un bene pubblico che deve custodire, manutenere e metterlo in sicurezza.

“Come struttura commissariale per l’emergenza avremmo potuto intimare una scadenza: lo faremo, se non avremo riscontro entro domani”, ha detto Toti.

E la risposta in parte è già arrivata. “In merito alla necessità di intervenire per la messa in sicurezza del pilone 10 del viadotto Polcevera, dopo il crollo della porzione del ponte, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia rende noto che si è già attivata per le verifiche necessarie alla messa in sicurezza dell’area sottostante”, si legge in una nota di Autostrade. “La messa in sicurezza dell’infrastruttura verrà realizzata nei tempi tecnici strettamente necessari, nel rispetto delle indicazioni della Procura di Genova, ed è

finalizzata alla successiva demolizione del pilone 10”.

“Per contatti informali – ha precisato Toti – sappiamo che stanno rispondendo e domani probabilmente verranno a illustrarci le modalità tecniche con cui intendono operare”. “Io credo che ci sia la convinzione ormai profonda in tutti noi che prima riusciamo ad abbattere i tronconi, meglio è. Perché ci sono problemi di stabilità statica. L’area sotto è sgombra, il rischio è zero per l’incolumità umana. Ma meglio intervenire pilotando il crollo, piuttosto che debba cadere da solo”, ha concluso il presidente di Regione Liguria.

Intanto il sindaco di Genova Marco Bucci annuncia che nella giornata di oggi sono state consegnate 8 case agli sfollati e che sono partiti i lavori per la realizzazione della strada interna allo stabilimento Ilva.