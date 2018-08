AON Open Challenger: Andrea Arnaboldi e Gianluigi Quinzi entrano in tabellone

Genova. Prime due cancellazioni dall’entry list del Challenger di Genova, che prenderà il via domenica 2 settembre con le qualificazioni. Non ci saranno Jurgen Zopp e Hugo Dellien. Entrano così direttamente in tabellone due italiani: Gianluigi Quinzi ed Andrea Arnaboldi.

Tra i 22 tennisti attualmente ammessi al main draw troviamo sei italiani, quattro argentini, due francesi, due brasiliani, due slovacchi, due spagnoli, un serbo, un polacco, un portoghese, un cileno. C’è attesa per conoscere i nomi dei beneficiari delle quattro wild card.

Ecco l’elenco degli iscritti, con l’attuale ranking ATP:

56 Paire, Benoit (FRA)

71 Klizan, Martin (SVK)

73 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

83 Kovalik, Jozef (SVK)

89 Djere, Laslo (SRB)

94 Lorenzi, Paolo (ITA)

109 Hurkacz, Hubert (POL)

111 Delbonis, Federico (ARG)

113 Andreozzi, Guido (ARG)

118 Monteiro, Thiago (BRA)

121 Sonego, Lorenzo (ITA)

123 Londero, Juan Ignacio (ARG)

126 Andujar, Pablo (ESP)

136 Robert, Stephane (FRA)

141 Travaglia, Stefano (ITA)

144 Bolelli, Simone (ITA)

147 Elias, Gastao (POR)

150 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

158 Garin, Christian (CHI)

164 Quinzi, Gianluigi (ITA)

172 Berlocq, Carlos (ARG)

179 Arnaboldi, Andrea (ITA)

I primi tre alternates:

209 Napolitano, Stefano (ITA)

190 Vatutin, Alexey (RUS)

202 Ofner, Sebastian (AUT)