Genova. Questo è probabilmente l’ultimo giorno di alta pressione, in attesa della “frustata artica” del weekend che porterà temporali e un deciso calo termico. Sono le previsioni degli esperti di Limet.

Oggi giovedì 23 agosto, cielo sereno al mattino, salvo qualche velatura di passaggio. Sviluppo di rovesci al pomeriggio con occasionali sconfinamenti lungo la coste. Nuovamente sereno in serata. Venti: settentrionali di debole intensità. Mare poco mosso a quasi calmo.

Temperature, in lieve diminuzione le massime. Saranno comprese oggi tra 28 e 36 gradi, tra 18 e 34 nell’entroterra. Anche per oggi permane il “bollino giallo” del ministero dell’Ambiente per i rischi legati a caldo e afa.

Domani, venerdì 24 agosto, cielo nuvoloso con rovesci anche temporaleschi sul genovesato e il levante della regione. Saranno possibili anche grandinate, Venti inizialmente da sud est, in rotazione da libeccio in giornata

Mare molto mosso in serata. Temperature in forte calo la sera.

Sabato 25, residui fenomeni temporaleschi in mattinata e successivo rapido miglioramento. Vento da nord al mattino, da sud ovest dal pomeriggio