Amt verso l’in house, solo ora è ufficiale: avviata la procedura per l’inserimento nell’elenco Anac

Genova. I vertici delle aziende Amt e Atp hanno confermato, oggi, durante una riunione in Comune a Genova sulla situazione del trasporto pubblico locale, che sono state avviate le procedure di iscrizione di Aut al registro di Anac, l’authority anticorruzione, requisito necessario per poter operare per la pubblica amministrazione senza gara.

Si conferma dunque il percorso in direzione dell’affidamento in house del servizio urbano ed extraurbano. Sulla questione, il 18 luglio scorso, erano scoppiate alcune polemiche perché durante una commissione consiliare sul trasporto pubblico il vicesindaco di Genova Stefano Balleari aveva dichiarato che la domanda per l’iscrizione nel registro dell’anticorruzione non era mai stata fatta.

Il sindaco Bucci, poche ore dopo, aveva aggiustato il tiro spiegando che l’amministrazione ci stava lavorando. Oggi la conferma ufficiale di un passaggio che avrebbe potuto essere fatto a partire dal 30 ottobre. I ritardi in alcuni processi, secondo quanto spiegato dal sindaco più volte, erano legati soprattutto alle problematiche di Atp (che gestisce gli autobus sulle riviere e nell’entroterra).